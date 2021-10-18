2021/10/18 | 13:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت القوات الامنية القبض على عشرة متسللين من سوريا غربي نينوى .وذكر بيان لمديرية الاستخبارات :" ان القبض على المتسللين تم بكمين محكم بعد اجتيازهم الحدود في منطقة جلبارات التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى ، اثر معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ ".واضاف :" ان المتسللين كانوا يخططون للدخول الى اقليم كردستان عبر الثغرة الامنية المشتركة مع قواتنا "، مشيرا الى انه :" جرى التنسيق مع قوات قسد لتسلمهم واعادتهم لسوريا "./انتهى9

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