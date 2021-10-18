الخارجية الإيرانية: استئناف مفاوضات النووي في فيينا خلال أيام

2021/10/18 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن مفاوضات فيينا ستستأنف خلال الأيام القادمة.وقال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي: يجب ألا نضيع الوقت في المفاوضات النووية ولا نريد مفاوضات استنزافية، مشيراً إلى أن بلاده لن تضع شروطا مسبقة لبدء المفاوضات النووية.



وتابع: يجب أن نتأكد من رفع الحظر، مشيرا إلى أن إيران تريد من حكومة الرئيس بايدن أن تكون مختلفة عن حكومة سلفه دونالد ترمب.

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