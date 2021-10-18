الكتلة الصدرية تعقد اجتماعها الاول لبحث متطلبات المرحلة المقبلة

2021/10/18 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الكتلة الصدرية النيابية مساء أمس اجتماعا موسعاً بحضور رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي لمناقشة العملية السياسية في البلاد.

وقال رئيس الهيئة بحسب بيان ان على الكتلة النيابية الصدرية مهام جسيمة في المرحلة المقبلة، في إشارة الى مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة.



من جانبه اوضح رئيس الكتلة حسن العذاري ان الكتلة الصدرية تحمل كل تاريخ آل الصدر الكرام فعليها ان تكون على قدر هذا الاسم.

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