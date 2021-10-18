حسابات السياسيين ونتائجها السلبية والإيجابية - فلاح أمين الرهيمي

2021/10/18 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن السياسي إنسان يمتلك العقل والمزاج والرأي ووجهة النظر التي تمثل انعكاس للإرادة والرغبات والقناعة والوعي الفكري والثقافي والمفروض بالسياسي عدم تطبيق السياسة وترجمتها بشكل حرفي لأن ما يحدث عادة بالظروف والتطورات السياسية ووعي فكري وثقافي للشعب وما يحدث في التاريخ من حيث الزمان والمكان والفردانية الشخصية قد يأتي مخالفاً مع الأهداف والنتائج التي خطط لها ورسمتها القوى التي تصنعها وإنما حسب المستجدات ......





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