بعد لعبه دور الشرير بفيلم جيمس بوند الجديد.. هذا ما قاله رامي مالك

2021/10/18 | 13:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظهوره الأول كمضيف في برنامج "Saturday Night Live"، تحدث الممثل الحائز على جائزة الأوسكار عن رغبته في لعب دور الأشرار وحبه لإخوته.

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