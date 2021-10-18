إيران تستأنف صادراتها إلى السعودية

2021/10/18 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، أمس الأحد، استئناف

الصادرات إلى السعودية بعد توقفٍ دام

عدة سنوات.

وقال المتحدث باسم الجمارك الإيرانية،

روح الله لطيفي، إنّ "هناك شحنتين من

السلع الإيرانية تمّ تصديرها إلى

السعودية خلال ا

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