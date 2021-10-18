2021/10/18 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت وزارة الزراعة، بالتنسيق مع

وزارة الموارد المائية، الخطة الزراعية

للموسم الشتوي لهذا العام، بعد أن قلصت

مساحة الأراضي المشمولة بالخطة إلى

النصف، بسبب الازمة المائية التي

تعيشها البلاد، فيما تم اس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقلص المساحات الزراعية إلى النصف بسبب أزمة المياه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقلص المساحات الزراعية إلى النصف بسبب أزمة المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).