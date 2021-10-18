2021/10/18 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد انتشارا امنيا مكثفا لقوات حفظ القانون والفرقة الخاصة، مع اقتراب موعد التظاهرة المركزية لتحالف الفتح في الجادرية، للتنديد بعمل المفوضية والاعتراض على نتائج الانتخابات.

وتشهد العاصمة بغداد زخماً مرورياً في أغلب مناطقها، بسبب تلك الإجراءات الأمنية المشددة، فيما قال ضابط في قيادة العمليات إن الطائرات العراقية تشارك بخطة ضبط الأمن، والتي اتخذت على خلفية تهديد بعض الجهات الرافضة لنتائج الانتخابات، مبينا أن الخطة ستستمر حتى إشعار آخر.

وتداول ناشطون ومدونون عراقيون صوراً ومقاطع فيديو أظهرت عمليات قطع طرق وحرق إطارات في البصرة وشرق بغداد وواسط من قبل أنصار فصائل مسلحة وأحزاب خاسرة في الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار امني مكثف ضمن مقتربات المنطقة الخضراء استباقاً لتظاهرة (الفتح)) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار امني مكثف ضمن مقتربات المنطقة الخضراء استباقاً لتظاهرة (الفتح)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).