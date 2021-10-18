2021/10/18 | 13:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بدخول الجماهير للملاعب بنسبة 30% فقط.

من جانبه أعلن مدير صحة بغداد الكرخ، جاسم لطيف علي الحجامي، آلية السماح بعودة الجماهير الرياضية لحضور المباريات في الملاعب.وقال الحجامي: “جمهورنا الرياضي في جانب الكرخ، سيكون حضور مباريات دوري كرة القدم وكذلك المباريات الشعبية فقط لمن يحمل بطاقة التلقيح ضد فيروس كورونا أو فحص الـpcr بشرط أن يكون نافذاً لثلاثة أيام فقط”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السماح بدخول الجماهير للملاعب بنسبة 30%..والصحة تحدد الالية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السماح بدخول الجماهير للملاعب بنسبة 30%..والصحة تحدد الالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).