2021/10/18 | 13:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، باغلاق المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بشكل تام.وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (10 تشرين الاول 2021)، ان "الاغلاق جاء تحسبا لاي تطور في الاوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد عقب اعلان نتائج الانتخابات واعتراض بعض القوى السياسية الخاسرة عليها".

واضاف ان "اعلام القوى الخاسرة يروج الى اقتحام المنطقة الخضراء خلال الساعات المقبلة من قبل مناصرين تلك القوى السياسية، ما دفع بالسلطات المعنية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة".

واشار الى "وجود انتشار مكثف من قبل جهاز مكافحة الارهاب داخل المنطقة الخضراء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحدث الان.. اغلاق تام للمنطقة الخضراء (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحدث الان.. اغلاق تام للمنطقة الخضراء (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).