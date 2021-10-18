حركة امتداد 'التشرينية' تدلي بأول تعليق حول احتجاجات الكيانات السياسية الخاسرة

2021/10/18 | 13:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت حركة امتداد، القوى السياسية، الأحد، إلى سلك الطرق القانونية بالاعتراض على النتائج، محذرة من جر البلد الى ما يضر بمصالح الشعب.

وقالت الحركة في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT عربية (18 تشرين الاول 2021)، "نؤمن بالطرق السلمية بالتغيير من خلال صناديق الاقتراع، خصوصا بعد تغيير مفوضية الانتخابات سيئة الصيت".

وأضافت الحركة، "ومن هذا المنطلق انبثقت الحركة كمشروع وطني بديلا عن الاحزاب التي فشلت في ادارة الدولة وقمعت الشعب العراقي على عقدين من الزمن".

وطالبت امتداد، "القوى السياسية باحترام ارادة الناخب العراق وسلك الطرق القانونية بالاعتراض والطعن بالنتائج المعلنة وعدم جر البلد الى اي شي يضر بمصالح الشعب العراقي".

وأكدت أنها كذلك لديها "مجموعة من الطعون بشان عدد من مرشحي الحركة، تم تقديمها وفق السياقات القانونية وبانتظار النتائج".

يذكر ان حركة امتداد قد انبثقت من رحم الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت المحافظات العراقية واضطرت حكومة عادل عبد المهدي الى تقديم استقالتها، والاتيان بحكومة جديدة تنفذ مطالب "المحتجين التشرينيين" وعلى رأسها جراء انتخابات مبكرة "التي تم اجراؤها خلال الايام الماضية واعلنت نتائجها النهائية، والتي تنتظر مصادقة المحكمة الاتحادية عليها فقط".

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