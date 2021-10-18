صرخة... صرخة إضافية لبيروت... - غسان صابور

2021/10/18 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور تابعا لمقالي عن بيروت..



المنشور صباح السبت الماضي السادس عشر من أكتوبر ـ تشرين الأول 2021...



بعنوان : مسكينة..



حزينة..



خائفة يا بيروت...https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734680مقال نشر كالعادة بباب "كاتبات وكتاب الحوار"..



بعد نصف ساعة من إرساله...



ولكنه اختفى بعد أقل من عشرين ساعة ......





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