2021/10/18 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#غسان_صابور تابعا لمقالي عن بيروت..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صرخة... صرخة إضافية لبيروت... - غسان صابور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#غسان_صابور تابعا لمقالي عن بيروت..
المنشور صباح السبت الماضي السادس عشر من أكتوبر ـ تشرين الأول 2021...
بعنوان : مسكينة..
حزينة..
خائفة يا بيروت...https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734680مقال نشر كالعادة بباب "كاتبات وكتاب الحوار"..
بعد نصف ساعة من إرساله...
ولكنه اختفى بعد أقل من عشرين ساعة ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صرخة... صرخة إضافية لبيروت... - غسان صابور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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