طهران عن الانتخابات العراقية: شأن داخلي يرتبط بالشعب العراقي والأحزاب هناك

2021/10/18 | 14:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن طهران ترحب بإجراء الانتخابات في إطار العملية التطورية والمدنية في العراق.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "إرنا" تابعه "ناس"، (18 تشرين الأول 2021)، "نرحب بإجراء الانتخابات في اطار العملية التطورية والمدنية في العراق".

وأضاف زادة: أن "ما يجري في هذا البلد شأن داخلي يرتبط بالشعب العراقي والأحزاب هناك، لكن المهم بالنسبة لإيران هو أن الانتخابات العراقية هي خطوة في تطوير العلاقات الدبلوماسية على الساحة الدولية".

وفي وقت سابق، علقت الخارجية الإيرانية، بشأن الانتخابات العراقية، فيما أشارت إلى أن العراق يسير على الطريق الصحيح.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "إرنا" تابعه "ناس"، (11 تشرين الأول 2021)، إن "ما حدث في العراق أمس هو استمرار للعملية الديمقراطية في هذا البلد".

واضاف، "نرحب بإجراء الانتخابات بنجاح في العراق، وقال اننا نعتقد أن هذا البلد يسير على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية".

وتابع، "قلنا مراراً لأصدقائنا في العراق وإقليم كردستان العراقي أن وجود هذه القواعد لا علاقة له بحسن الجوار، ونطالب بإزالة هذه القواعد".

وبين، أن "إيران ترفض وجود الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق وتؤكد على إزالة مواقع العصابات الإرهابية في الإقليم، لافتا إلى اننا "سنقوم بحمایة مصالحنا حسب الضرورة".

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