2021/10/18 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، إن حكومة طالبان الحالية في أفغانستان، تحتاج إلى “شرعية داخلية”، لكي تحصل على اعتراف دولي.وقال كرزاي في مقابلة مع إذاعة “صوت أمريكا”: ” لا يمكن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كرزاي يكشف عن متطلبات الاعتراف الدولي بـ”طالبان” في أفغانستان المركز الخبري الوطني.

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