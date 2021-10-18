بورما تعتزم إطلاق سراح أكثر من 5000 متظاهر اعتقلوا منذ الانقلاب

2021/10/18 | 14:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم بورما اطلاق سراح أكثر من 5000 شخص اعتقلوا بسبب مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري منذ شباط/فبراير، وفق ما أعلن رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مين أونغ هلاينغ الاثنين.بعد أيام قليلة من استبعاده من قمة رابطة دول جنوب شرق … Readmore

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