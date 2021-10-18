2021/10/18 | 14:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعرض الطبيب المصري المشهور سامح غازي لاتهامات بالتحرش بالفنانة رانيا يوف بسبب تعليق كتبه على خبر تبرعها بأعضائها بعد وفاتها.وأثار تعليق الطبيب جدلا واسعا بسبب الشهرة التي يحظى بها، إذ يعتبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتهام طبيب مشهور بالتحرش بالفنانة رانيا يوسف المركز الخبري الوطني.

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