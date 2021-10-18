النبأ تنشر أسماء الف باحث اجتماعي تم تعيينهم

2021/10/18 | 14:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعيينات جرت وفق مفاضلة اعتمدت عدة معايير.

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