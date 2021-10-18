المفوضية: الطعون لا تغيّر نتائج الانتخابات

2021/10/18 | 14:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيدي

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، تجاوز عدد الطعون بنتائج الانتخابات الألف طعن، فيما أشارت إلى أن هذه الطعون لا تغيّر نتائج الانتخابات.

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "الطعون بنتائج الانتخابات تستمر 3 أيام لغاية نهاية الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء"، مبيناً، أن "باب الطعون مفتوح اليوم رغم اعتباره عطلة".

وأضاف، أنه "بعد ذلك ستكون الأيام المقبلة هي عملية الرد على هذه الطعون، ليأتي دور الهيئة القضائية للنظر بها"، مشيراً، إلى أنَّ "الهيئة القضائية تصدر قرارات بهذا الشأن والتي تكون ملزمة للمفوضية".

وتابع: "لا أعتقد أنْ تُغيِّر الطعون نتائجَ الانتخابات"، لافتاً إلى أن "المفوضية مستعدة لإعادة العدِّ والفرزِ لطمأنة المعترضين".

وأكد جميل، أنَّ "عددَ الطعون تجاوز الألف طعن وهذا معلوم ، لأن جميع الخاسرين سيقدِّمون طعونهم بشكل دقيق"، موضحاً، أن "الأرقام التي تمّ إعلانها من قبل المفوضية بالإمكان مقارنتها بالأرقام التي نشرت بالمحطات نهاية عملية الاقتراع، اذا كانت مطابقة فتكون الطعون مردودة وإن كان هناك ارتفاع بمجموع الأصوات، فتصدر وثيقة ملزمة للمفوضية".

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