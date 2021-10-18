طهران بخصوص الانتخابات العراقية: ما يجري في العراق شأن داخلي يرتبط بالشعب العراقي والاحزاب هناك

2021/10/18 | 14:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن طهران ترحب بإجراء الانتخابات في إطار العملية التطورية والمدنية في العراق.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي نقلته وكالة “إرنا” (18 تشرين الأول 2021)، “نرحب بإجراء الانتخابات في اطار … Readmore

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