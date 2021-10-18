2021/10/18 | 14:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجه سيرجيو أجويرو، لاعب برشلونة، رسالة حماسية لجمهور فريقه بعد المُشاركة الرسمية الأولى له بقميص الكتلان بعد انتقاله إليهم قادماً من مانشستر سيتي.وشارك أجويرو كبديل في الدقائق الأخيرة من لقاء برشلونة ضد فالنسيا على أرض كامب نو في إطار مُنافسات الدوري الإسباني، وفاز الكتلان بثلاثة أهدافٍ لهدف على مُنافسهم الذي تقدم أولاً.ونشر […]

ظهرت المقالة بعد مُشاركته الرسمية الأولى..



أجويرو يُوجه رسالة لجمهور برشلونة أولاً على الايام نيوز.

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