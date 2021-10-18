2021/10/18 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت شرطة ميسان ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية بوجود قطع للطرق الرئيسة الرابطة بين المحافظة والمحافظات الاخرى “.وقالت مديرية الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الوضع الامني في ميسان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسان تنفي قطع الطرق الرئيسة في المحافظة المركز الخبري الوطني.

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