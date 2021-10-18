مصور يكشف عن شكل المباني بأقصى شمال الأرض..كيف ظهرت؟

2021/10/18 | 14:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سافر المصور النمساوي جريجور سايلرعبر القطب الشمالي لتوثيق منشآت الأبحاث والقواعد العسكرية النائية التي "تؤثر علينا جميعًا".

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