السفارة الامريكية تتحدث عن تأهيل مقهى الشابندر والمركز الثقافي بشارع المتنبي

2021/10/18 | 14:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن السفارة الأميركية في بغداد، تأهيل مقهى الشابندر والمركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي، وسط العاصمة بغداد، فضلا عن 5 مكتبات.

وذكرت السفارة عبر حسابها على منصة فيسبوك: “هل زرت شارع المتنبي في بغداد من قبل؟ تُعرف بأنها مركز للأنشطة الثقافية والسياحة ومحلات بيع الكتب.



بالتعاون مع فريق تجديد لتنمية المجتمع، قمنا بإعادة تأهيل وتأثيث ٥ مكتبات، بالإضافة إلى مركز البغدادي الثقافي، ومقهى الشابندر”.

وأردفت: “نحن فخورون بالعمل مع شركائنا للحفاظ على هذه المواقع الثقافية الهامة في العراق”.

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