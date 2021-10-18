وزارة عراقية تعلن قبول 1000 متقدم على وظيفة

2021/10/18 | 14:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة العمل، الاثنين، عن تعيين أسماء ألف متقدم لشغل وظيفة باحث اجتماعي.

وذكر وزير العمل عادل الركابي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 تشرين الاول 2021)، انه "تم تعيين اسماء (1000) متقدم لشغل وظيفة باحث اجتماعي بصيغة العقد"، مشيرا الى ان "الموازنة العامة لعام 2021اعطت الهيئة امكانية توظيف (1000) باحث بصيغة عقد مؤقت لمدة سنة من اجل سد النقص الحاصل في اعداد الباحثين ".

وأضاف البيان، ان "شروط التعيين والاختصاصات المطلوبة تم نشرها عبر الموقع الالكتروني للوزارة وصفحات الوزارة الرسمية وتم تشكيل خمس لجان في بغداد والمحافظات لمقابلة المتقدمين الذين بلغ عددهم اكثر من (26) الف متقدم"، منوها الى انه "تمت مراعاة توزيع الباحثين وفق الاحتياجات الفعلية في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان من اجل تفعيل اللجان الفرعية التي ستمكن الهيئة من عدم هدر الاموال التي كانت تصرف كأجور نقل واتصالات للباحثين وإمكانية الافادة منها في مجالات اخرى تدعم عمل الهيئة".

واشار، الى ان "التعيينات جرت وفق مفاضلة اعتمدت عدة معايير منها (المعدل+سنة التخرج +الاختصاص+ الحالة الزوجية وعدد الاطفال + الكلية حكومية ام اهلية) اضافة الى معايير مفاضلة اخرى"، مؤكدا أن "المقابلات والتعيينات جرت بصورة شفافة والكترونية".

وتابع البيان، أنه "يمكن للمتقدمين ممن لم تظهر اسمائهم تقديم الاعتراضات الى اللجنة الخاصة بذلك والتي شكلت لاستقبال الاعتراضات لتدقيقها"، مبينا أن "باب الاعتراض سيكون مفتوحا لمدة ثلاثة ايام من بعد اعلان الاسماء واعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 19 تشرين الأول الحالي عبر الرابط الالكتروني".

N.A

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