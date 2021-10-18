مداخلة الرفيق فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في [برنامج لعبة الأمم – فضائية الميادين] - فهد سليمان

2021/10/18 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_سليمان بعنوان: فلسطين بين التهدئة والتصعيدس1: نريد أن نعرف موقع الفصائل فيما يجري حالياًسمعنا بأن هناك ضغوطات هنا وهناك لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع حركتي فتح وحماس وبعض الفصائل الفلسطينية كما أصبحت الجملة في وسائل الإعلام، وصلكم شيء؟ج1: أنا أعتقد أنه بعد 21 أيار مايو الماضي (وقف إطلاق النار)، بات المشهد الفلسطيني بات يستند بالأساس إلى ما يجري في الميدان.



المواجهة مع العدو الإسرائيلي هي ......





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