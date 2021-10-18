2021/10/18 | 14:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الإثنين أنه، سيتشاور مع مدربي المنتخبات الوطنية للرجال خلال هذا الأسبوع بشأن: “جدول منافسات جديد محتمل” قد يتضمن إقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وستوجه الدعوة للمدربين للمشاركة في مؤتمرات عبر الاتصال المرئي عن بعد (فيديو كونفرانس) يومي الثلاثاء والخميس، وذلك من جانب آرسين فينغر رئيس منظومة التطوير الرياضي في “فيفا”.

وقال فينغر المدرب السابق لآرسنال الإنجليزي: “مساهمتهم ضرورية باعتبارهم مدربي المنتخبات الوطنية”.

وأضاف: “فرص تجمعنا قليلة ومتباعدة، لكننا يجب أن نستغل هذه المناسبات لأن مثل هذا الحوار يساعدنا جميعاً في حماية المكانة الفريدة التي تحتلها كرة القدم في العالم، وفي جعلها عالمية حقاً”.

وكانت مجموعة استشارية بـ”فيفا” يقودها فينجر اقترحت مؤخراً إقامة كأس العالم كل عامين اعتباراً من 2028 على أن تقام البطولات القارية في الأعوام الفاصلة بينها.

وقوبلت تلك الاقتراحات باعتراض شديدة من جانب الكثيرين، ومن بينهم اتحادي أوروبا “يويفا” وأمريكا الجنوبية “كونميبول” لكرة القدم.

كذلك أبدت اللجنة الأولمبية الدولية مخاوف من تأثير ذلك على الرياضات الأخرى ودعت إلى مشاورات على نطاق أوسع بشأن خطط “فيفا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فيفا” يستشير مدربي المنتخبات الوطنية بشأن إقامة كأس العالم كل عامين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“فيفا” يستشير مدربي المنتخبات الوطنية بشأن إقامة كأس العالم كل عامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).