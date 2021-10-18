2021/10/18 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن تسعيرة وصفتها بـ”المعتدلة” لأجور الجباية عن استهلاك الطاقة الكهربائية.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المكلف بمهام وزير الكهرباء عادل كريم، استقبل في مكتبه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تكشف “تسعيرة معتدلة” لأجور جباية الطاقة المركز الخبري الوطني.

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