الجيل الجديد يعلن عدم مشاركته في الحكومة المقبلة

2021/10/18 | 14:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروع الحراك يتضمن عدة نقاط تهدف إلى تقوية دور الكرد داخل الاقليم وفي بغداد والخارج.

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