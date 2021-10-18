دراسة جديدة تظهر انخفاضًا حادًا في فعالية لقاحات فيروس كورونا بمرور الوقت

2021/10/18 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أجريت على مئات الآلاف من قدامى المحاربين أنه، في الفترة من مارس إلى أغسطس، كان هناك انخفاضًا كبيرًا في فعالية اللقاحات من "جونسون آند جونسون" و"مودرنا" و"فايزر".ورغم من حقيقة أن الدراسة لم تتم مراجعتها أو نشرها بعد، إلا أن الزيادة الكبيرة تظهر الحاجة إلى جرعات معززة للقاحات

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