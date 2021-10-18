2021/10/18 | 15:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، الاثنين، عن خطتها المستقبلية بعدما دخلت قائمة أفضل 10 لاعبات في العالم، وهو إنجاز عربي غير مسبوق، سواء للرجال أو للسيدات.

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