العراق والإمارات يوقعان اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

2021/10/18 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وقَّعت الحكومتان العراقية والإماراتية، اليوم الاثنين، على اِتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.وذكرت وكالة الانباء الرسمية في خبر، أن “العراق وقَّع اليوم على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع الإمارات في مقر وزارة المالية […]

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