فيديو| الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات ببغداد خبأ بضاعته بطريقة ’شيطانية’

2021/10/18 | 15:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن جهاز الأمن الوطني، الأثنين، القاء القبض على ناقل ومروج للمخدرات في العاصمة بغداد.

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ويظهر مقطع مصور نشره الأمن الوطني، وتابعه "ناس"، (18 تشرين الأول 2021)، "اعتقال المتهم وبحوزته كيلو غرام ونصف من مادة (الكرستال)، في هيكل سيارته، بعد ملاحقته"، كما تم عرض "اعترافات المتهم وهو يروي كيف بدأ بعملية نقل وترويج المخدرات".

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