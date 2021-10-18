صعود الدولار خوفاً من رفع التضخم لأسعار الفائدة

2021/10/18 | 15:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع الدولار اليوم الاثنين بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين وصعود أسعار النفط قلق المستثمرين، من رفع التضخم لأسعار الفائدة.

وفي جلسة التداول الآسيوية، ارتفع الدولار قليلاً مقتفياً أثر عوائد السندات الأمريكية، إلى بنحو 0.2 % مقابل اليورو ونحو 0.1 % مقابل الين ليدفع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 3أعوام.

وأظهرت بيانات اليوم الاثنين أن الاقتصاد الصيني نما بأبطأ وتيرة في عام في الربع الثالث، في ظل تراجع إنتاج المصانع بسبب نقص الطاقة، في حين ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% قرب المستويات المرتفعة التي بلغتها في 2018.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 % إلى 102.94 أعلى مستوى له في عام الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 94.563.

وفي سوق العملات الرقمية، حومت بتكوين قرب مستواها القياسي المرتفع 64895 دولاراً.



ووصل إلى 62393 دولاراً.

وصعد الدولار في أحدث تداول إلى 114.35 ين و1.1579 مقابل اليورو وارتفع بنحو 0.2 % إلى 0.7402 أمام الدولار الأسترالي.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3734 دولار ليقل قليلا عن 1.3773 دولار سجله يوم الجمعة أعلى مستوى له في شهر.

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