مشاهد من أول مسلسل عربي مشترك يوثق مرحلة دخول داعش للعراق

2021/10/18 | 16:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارف مسلسل "ليلة السقوط" والذي يعد اول عمل تلفزيوني مشترك بين العراق وسوريا ومصر على الانتهاء من تصويره.

والمسلسل عمل تلفزيوني مشترك، يروي قصة سقوط الموصل في يد داعش، وتعاون القوات الاتحادية العراقية والحشد الشعبي والبيشمرگة لتحرير المدينة.

بالإضافة إلى حديثه عن قضية السبايا الأيزيديات، والظروف المأساوية التي عاشها سكان المدينة في تلك الفترة.

المسلسل الذي تم تصويره في أربيل يعول منتجوه على أن يكون المسلسل المشترك الأضخم في تاريخ الدراما العربية.



من إخراج السوري ناجي طعمة، وكتابة المصري مجدي صابر، وانتاج شركة بلا حدود للإنتاج الفني، وسيتم عرضه على قناة MBC ومنصة Netflix في مطلع 2022.

أبرز الشخصيات التي ستشارك في المسلسل:

من سوريا:

باسم ياخور، ميلاد يوسف، كندا حنا.

من العراق:

جواد الشكرجي، خليل إبراهيم، رهام البياتي.

من الأردن:

صبا مبارك.



من مصر: طارق لطفي وأحمد صيام

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