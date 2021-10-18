الاتحاد الأوروبي يصدر أكثر من مليار جرعة لقاح ضد كورونا

2021/10/18 | 16:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي صدر أكثر من مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا.وفي مقطع فيديو قصير تم بثه على الانترنت، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين “صدر الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لفيروس ورونا خلال عشرة أشهر، إلى أكثر من 150 دولة”.وبحسب أورسولا […]

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