البرلمان الألماني الجديد… أكثر شباباً ونساءً

2021/10/18 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهر تحليل للمسؤول الاتحادي عن مراقبة الانتخابات في ألمانيا نشر اليوم الإثنين أن النساء يشكلن ثلث أعضاء البرلمان الألماني الجديد المنتخبين في الشهر الماضي، وارتفاع حضور النواب الأصغر سناً فيه.

وستشكل النساء 34.8% من البوندستاغ الجديد عندما يجتمع لأول مرة في الأسبوع المقبل، مقابل 30.7% في البرلمان الماضي.

وزاد عدد أعضاء البرلمان الألماني أيضاً، إذ ارتفع إلى 736 مقابل 709 أعضاء بعد انتخابات 2017.

وأظهر التحليل أن متوسط أعمار النواب الجدد هو 47.3 عاماً، انخفاضاً من 49.4 في البرلمان السابق، بينهم 50 عضواً تقل أعمارهم عن 30 عاماً على الأقل في البداية، مقابل 12 عضواً فقط في برلمان2017.

كما أفاد التحليل بأن أكثر بقليل من ربع الأعضاء 26.2% تقل أعمارهم عن 40 عاماً، مقابل 17.9% في 2017.

يشار إلى أن أصغر عضو في البرلمان الألماني الجديد هي إميليا فيستر، من حزب الخضر عن هامبورغ، وعمرها 23 عاماً فقط.

أما أكبر الأعضاء فعمره 80 عاماً وهو ألكسندر غولاند، الرئيس الفخري لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

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