الفرز الطبقي يقوي الوحدة الوطنية - المنصور جعفر

2021/10/18 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يتناول هذا التأثيل خطاب "اليسار" ذوالمحور الطبقي وطبيعته الإستراتيجية وخطاب "السودانوية" ومحوره الإثنوثقافي وطبيعته التاكتيكية كإحتلاف كبير بين هذين الخطابين الرئيسين المتداخلين ضد العنصرية وضد الأفكار الليبرالية (أي الأفكار المرتبطة بحرية التملك والنشاط التجاري) سواء في معسكر الأحزاب الرجعية الإسلامية أو في معسكر الأحزاب الحداثوية، كما يتناول هذا التأثيل والتمحيص بعض ما يواشج الخطابين من وعي زىف ......





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