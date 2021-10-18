كورونا..استمرار انخفاض الاصابات في العراق

2021/10/18 | 16:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 1559 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2851 […]

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