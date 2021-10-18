وزير الكهرباء العراقي: نتبنى إجراءات لتعظيم واردات الجباية وفق تسعيرة معتدلة

2021/10/18 | 16:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل وزير الكهرباء العراقي المكلف، عادل كريم، وفد وزارة الصناعة والمعادن للتباحث حول إمكانية المشاركة والتعاون الفني بين الوزارتين ضمن المرحلة المقبلة.وقال كريم، وفقاً لبيان لوزارة الكهرباء، إن الوزارة تبنت مجموعة من الإجراءات التي من …

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