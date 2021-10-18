2021/10/18 | 16:23 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاكم ولاية: مسلحون يقتلون 30 شخصا على الأقل في شمال نيجيريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/18 | 16:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاكم ولاية: مسلحون يقتلون 30 شخصا على الأقل في شمال نيجيريا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاكم ولاية: مسلحون يقتلون 30 شخصا على الأقل في شمال نيجيريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).