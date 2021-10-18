2021/10/18 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، عن أعداد اللبنانيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الأربعة الماضية.ونقل موقع “بنت جبيل” اللبناني تصريحات رئيس مؤسسة لابورا الأب طوني خضرا الذي أشار إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرقام صادمة تكشف أعداد اللبنانيين المهاجرين خلال الأشهر الماضية المركز الخبري الوطني.

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