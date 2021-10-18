قد يغير عاداتك الغذائية وحياتك بشكل عام..إليك كيفية ممارسة

2021/10/18 | 16:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأكل الواعي يعني استخدام كل حواسك لتجربة خيارات الطعام.وإذا كنت ترغب في تجربة هذا المفهوم، فإليك ما يجب أن تعرفه أيضًا حول البدء في اتباعه والعقبات المحتملة.

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