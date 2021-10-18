بأمر ولي العهد السعودي.. نقل ملكية أرض مساحتها 22 مليون متر مربع

2021/10/18 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، على نقل ملكية أرض تابعة لوزارة الدفاع جنوب مدينة بيشة، بمنطقة عسير، جنوب غربي، تبلغ مساحتها نحو 22 مليون متر مربع.

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