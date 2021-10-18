اللجنة الاستشارية لـ”FDA “توصي بالموافقة على جرعة معززة من لقاح جونسون

2021/10/18 | 16:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توصي اللجنة الاستشارية لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية “FDA”، بالموافقة على جرعة معززة من لقاح جونسون لجميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فما فوق بعد شهرين من الجرعة الأولى.صوتت […]

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