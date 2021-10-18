هكذا يبدو المشهد من طائرة ركاب تقترب من بركان

2021/10/18 | 16:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر نشاط بركان "كمبر فيجا" في جزيرة لابالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، ويمكن رؤية الدخان والرماد بوضوح من طائرة على وشك الوصول إلى جزيرة لابالما.يحذر الخبراء من أن إحدى الحمم التي تتدفق من هذا البركان قريبة جدًا من الوصول إلى المحيط الأطلسي.وقد يؤدي التلامس مع مياه البحر إلى حدوث انفجارات وانبعاث غازات سامة.يذكر أن الانفجار البركاني بدأ منذ حوالي شهر، ويحذر المسؤولون من أنه لا نهاية تلوح بالأفق.

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