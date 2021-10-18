الكشف عن موعد انهاء حالة الانذار للقوات الامنية

2021/10/18 | 16:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة العليا للانتخابات، الاثنين، انهاء حالة الانذار القصوى للقطعات الأمنية والعسكرية، بعد البت في الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات.

وقال المتحدث باسم اللجنة، غالب عطية، في تصريح تابعه NRT، اليوم (18 تشرين الاول 2021)، إن "الخطة الامنية التي كانت معدة لتأمين الانتخابات وما بعد عملية الاقتراع نجحت بدون تسجيل اي خرق أمني في جميع المحافظات العراقية".

وأضاف، أن "القطعات الأمنية ما تزال في حالة التأهب والانذار القصوى لغاية الانتهاء من تقديم الطعون الخاصة بالانتخابات، والأمور ستعود الى طبيعتها بعد البت في تلك الطعون والمصادقة على نتائج الانتخابات".

واوضح عطية، أن "القوات المنتشرة في شوارع العاصمة وبعض المحافظات الاخرى هو إجراء طبيعي ضمن الخطة المعدة لتأمين قبل وبعد يوم الاقتراع العام، والتهيؤ لأي طارئ".

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