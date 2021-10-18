2021/10/18 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حاوية تحتوي “مواد غذائية” منتهية الصلاحية في ام قصر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حاوية تحتوي “مواد غذائية” منتهية الصلاحية في ام قصر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حاوية تحتوي “مواد غذائية” منتهية الصلاحية في ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).