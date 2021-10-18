2021/10/18 | 17:56 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 18 أكتوبر 2021 | 05:51 مساءً

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صحة الكرخ تمنع دخول غير الملقحين بمضادات كورونا لدوائرها

منعت دائرة صحة الكرخ، الاثنين، غير الملقحين من دخول دوائرها.



وذكر بيان انه تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات مجلس الوزراء تقرر عدم السماح للمراجعين والموظفين في جميع دوائر الدولة، والتدريسيين والطلبة في الجامعات والمعاهد، والهيئات التدريسية في المدارس بالمراجعة او الدوام ما لم يجلبوا بطاقة التلقيح او فحص مسحة سالبة إسبوعيا.

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