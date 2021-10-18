2021/10/18 | 17:56 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. المسؤول عن تفجيرات الكرادة ومول النخيل والتقاعد بقبضة القوات الامنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/18 | 17:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. المسؤول عن تفجيرات الكرادة ومول النخيل والتقاعد بقبضة القوات الامنية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. المسؤول عن تفجيرات الكرادة ومول النخيل والتقاعد بقبضة القوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).