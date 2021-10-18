2021/10/18 | 17:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الإطاحة بالمسؤول عن جريمة تفجير الكرادة في العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـ (أبو عبيدة بغداد)، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

وفي الأيام الأخيرة من شهر رمضان عام 2016، انفجرت في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد، سيارة مفخخة تسببت في اندلاع نيران هائلة في السيارات والحافلات والمتاجر، نتج عنها استشهاد أكثر من 292 وجرح أكثر من 200 آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بالمسؤول عن جريمة تفجير الكرادة الدامي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بالمسؤول عن جريمة تفجير الكرادة الدامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).